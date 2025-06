Cadaveri a Villa Pamphilj una testimone | Dormivano in una tenda

Una scoperta inquietante scuote Villa Pamphili: due cadaveri, tra cui una donna e una bambina, sono stati trovati in una tenda nel parco, mentre una testimone riferisce di averle viste vivere lì da tempo. La presenza di un uomo dalla carnagione olivastra aggiunge ulteriore mistero a questa triste vicenda. La tenda, già sotto sequestro, potrebbe svelare dettagli cruciali sulle circostanze di questa tragedia. Resta da capire cosa si nasconda dietro questa sconvolgente storia.

La donna e la piccola "vivevano" nella villa ma non è stato ancora accertato da quanto tempo. Grazie alla testimonianza di un'operatrice del servizio giardini, come riportato da Fanpage, è emersa la presenza nel parco una donna con una bambina in fasce, presumibilmente le vittime, che vivevano insieme ad un uomo dalla "carnagione olivastra", in una tenda, posizionata vicino al muro di cinta su via Leone XIII. Questa tenda, già posta sotto sequestro dalle forze dell’ordine perché rinvenuta poco distante dai corpi senza vita, sarebbe stata donata da un'associazione che aiuta chi vive in strada. La testimone ha anche raccontato di aver parlato in inglese alla donna e all’uomo circa una settimana prima del ritrovamento dei due cadaveri, spiegando loro che all’interno di Villa Pamphilj è vietato campeggiare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cadaveri a Villa Pamphilj, una testimone: "Dormivano in una tenda"

In questa notizia si parla di: tenda - villa - cadaveri - pamphilj

