Busto Arsizio la passione per i Lego e il volontariato nel nuoto con i disabili | chi era Luca Rusconi

Busto Arsizio è nota non solo per le sue tradizioni, ma anche per la passione che anima i suoi cittadini: dai mattoncini LEGO alla dedizione nel volontariato nuoto con disabili. Tra queste storie di impegno e creatività, si ricorda Luca Rusconi, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda, ma il suo esempio continuerà a ispirare tutti noi.

Solbiate Olona, 12 giugno 2025 – Incidente mortale ieri mattina a Solbiate Olona in via per Fagnano. A perdere la vita il motociclista Luca Rusconi, 54 anni, di Busto Arsizio. L’impatto contro l’auto non ha lasciato scampo al centauro che proveniva da Busto all’altezza di un incrocio. Per Rusconi non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nel violento urto. Ricoverata in ospedale in codice giallo, invece, l a 23enne a bordo della macchina coinvolta guidata da una donna di 47 anni. Ancora da ricostruire la dinamica. La morte di Rusconi ha suscitato profondo cordoglio in città, il cinquantaquattrenne, ingegnere meccanico, era conosciuto e stimato, attivo come volontario accanto all’associazione Cuffie Colorate che promuove lo sport, in particolare il nuoto, per i ragazzi con disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Busto Arsizio, la passione per i Lego e il volontariato nel nuoto con i disabili: chi era Luca Rusconi

In questa notizia si parla di: rusconi - busto - arsizio - luca

Il 54enne deceduto nell'incidente in moto mercoledì mattina in via per Fagnano era molto noto a Busto Arsizio per il suo impegno in piscina coi ragazzi disabili ma anche un apprezzato costruttore di modellini Lego Vai su Facebook

Amante dei Lego e volontario delle Cuffie Colorate. Chi era Luca Rusconi, vittima dell'incidente di Busto; Solbiate, incidente in moto in via per Fagnano. Morto Luca Rusconi; Amante dei Lego e volontario delle Cuffie Colorate. Chi era Luca Rusconi, vittima dell'incidente di Busto.

Amante dei Lego e volontario delle Cuffie Colorate. Chi era Luca Rusconi, vittima dell’incidente di Busto Si legge su varesenews.it: Il 54enne deceduto nell'incidente in moto mercoledì mattina in via per Fagnano era molto noto a Busto Arsizio per il suo impegno in piscina coi ragazzi disabili ma anche un apprezzato costruttore di m ...