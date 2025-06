Bussetti USR Veneto sceglie Rimmel di De Gregori per augurare buona maturità agli studenti | Nulla sarà più come prima

In un gesto simbolico e profondamente significativo, Marco Bussetti, direttore generale dell’UST Veneto, ha scelto di augurare buona maturità agli studenti con la canzone “Rimmel” di Francesco De Gregori. Un messaggio che racchiude il senso di un momento di svolta tra passato e futuro, ricordando a tutti che nulla sarà più come prima. Un augurio speciale per i giovani che si preparano a scrivere il loro nuovo capitolo.

L’Esame di Stato rappresenta per migliaia di studenti veneti un vero spartiacque tra passato e futuro. Marco Bussetti, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, ha voluto rivolgere il tradizionale augurio ai maturandi, sottolineando il valore simbolico e personale di questo momento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

