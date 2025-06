Bure risanati i muri interni Il piano di rafforzamento

Si sono ufficialmente conclusi i lavori di risanamento dei muri interni del Torrente Bure nel tratto a valle di Pontenuovo e ora sono in corso le opere di risanamento del muro interno dell’Ombrone a monte di Bonelle. Sui lavori effettuati e su quelli in corso hanno fatto il punto ieri, in un sopralluogo al Pontenuovo, il Presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti, insieme all’Assessore all’Assetto Idrogeologico del Comune di Pistoia, Alessio Bartolomei. Il lavoro effettuato al Pontenuovo si è realizzato mediante due diverse perizie attuative – la prima da 42 mila e una seconda da oltre 75 mila euro – che ha visto la ristuccatura delle parti in pietrame, la chiusura delle numerose brecce esistenti e la ricostruzione delle parti deteriorate insieme alla chiusura di tane di animali lungo Via dei Guadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bure, risanati i muri interni. Il piano di rafforzamento

