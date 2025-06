Buoni pasto scuola 2025 | novità nel contratto Istruzione per ATA e docenti

Scopri le innovative novità del 2025 nel mondo dell’istruzione: i buoni pasto, un beneficio tanto atteso per docenti e personale ATA. Con il nuovo CCNL, si apre una speranza concreta per migliorare il welfare dei lavoratori della scuola e della ricerca. Un passo importante verso un ambiente di lavoro più equo e sostenibile, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo la nostra quotidianità scolastica. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i comparti Istruzione, Università e Ricerca potrebbe finalmente introdurre una misura attesa da anni: i buoni pasto per il personale scolastico e della ricerca. Anief, attraverso il suo presidente Marcello Pacifico, insiste sull’importanza di estendere questo strumento di welfare anche ai lavoratori della Conoscenza. Buoni pasto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’ - Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

Il presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, in una recente intervista, ha fatto il punto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale per il comparto istruzione e ricerca relativo al triennio 2022-2024, che coinvolge oltre 1,2 milioni di dipendenti e vale circa 3 miliard Vai su Facebook

CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024: nuovo incontro all’ARAN; Contratto scuola, si tratta sui buoni pasto: 1,2 milioni di lavoratori aspettano gli aumenti; Rinnovo CCNL Istruzione 2022-2024: Anief rilancia su stipendi, indennità e buoni pasto.

Buoni pasto giornalieri da 13 euro ad insegnanti e personale Ata, Anief chiede al Governo le risorse per il rinnovo del contratto: domani incontro Aran-sindacati proprio sul ... Si legge su orizzontescuola.it: i ministri Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini potrebbero inserire la preziosa misura dei buoni pasto proprio nell’atto di indirizzo dei comparti Istruzione, Ricerca, Università e Afam ...