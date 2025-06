Buon Compleanno Colleferro La Città festeggia il 90° Anniversario della sua istituzione come Comune Il programma degli eventi

Celebrare il passato per costruire il futuro: Colleferro si prepara a festeggiare con entusiasmo il suo 90° anniversario come Comune. Un traguardo storico che unisce la comunità in un ricco programma di eventi, tra tradizione e innovazione. Scopri come la città onora la propria storia e guarda avanti verso nuovi orizzonti. Non perdere le iniziative e i festeggiamenti previsti, perché questa celebrazione è un’occasione unica per tutti i cittadini di sentirsi parte di qualcosa di grande.

90° Anniversario istituzione Comune di Colleferro Archivi; Il 13 Giugno il Comune di Colleferro compie 90 anni. Gran Concerto in Piazza Italia con tutte le realtà musicali locali dirette dalla nostra M° Mirca Rosciani; Colleferro. Sabato 14 Giugno alle ore 21 in Piazza Italia arriva “La Vedova Allegra”, un grande classico dell’operetta.

