Bufera sulla Regione Calabria il presidente Occhiuto indagato per corruzione | le reazioni

Il terremoto politico travolge la Calabria: Roberto Occhiuto, il presidente regionale, si trova sotto inchiesta per corruzione. La notizia ha scosso il panorama politico, ma il sostegno sembra immutato. Parlamentari e leader locali si schierano con lui, ribadendo fiducia e rispetto. Ma quanto peserà questa bufera sulla stabilità della regione? La vicenda apre un capitolo cruciale per il futuro politico calabrese, lasciando tutti con il fiato sospeso.

