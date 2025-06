Brutte notizie per l’Italia | Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini danno forfait al Queen’s

Brutte notizie per l’Italia: Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini hanno comunicato il loro forfait al Queen’s Club di Londra. Entrambi, ancora alle prese con infortuni, preferiscono preservarsi in vista di Wimbledon, dimostrando quanto sia importante la gestione della salute nel percorso agonistico. La loro assenza pesa sul panorama tennistico azzurro, lasciando spazio a nuove speranze e sfide per i prossimi tornei. La gara continua, e il tennis italiano si prepara a rialzarsi.

Come preventivabile, sono arrivati in maniera ufficiale i forfait di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini al torneo ATP 500 che si giocherà sull’ erba outdoor del Queen’s Club di Londra la prossima settimana: entrambi i tennisti azzurri non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni e preferiscono preservarsi in vista di Wimbledon. Matteo Berrettini si era ritirato prima a Madrid e poi a Roma, aveva saltato il Roland Garros, ma ciò non era bastato a recuperare completamente, e la settimana scorsa era arrivato il forfait a Stoccarda, a cui si aggiunge ora quello al Queen’s: a Wimbledon non sarà tra le teste di serie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brutte notizie per l’Italia: Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini danno forfait al Queen’s

