Brucia il Carso | cinque focolai tra Santa Croce e Campo Sacro autostrada bloccata

Un incendio devastante ha colpito il Carso questa mattina, coinvolgendo cinque focolai tra Santa Croce e Campo Sacro, bloccando l’autostrada tra Sgonico e Trieste. I vigili del fuoco sono sul campo, combattendo le fiamme e tentando di ristabilire la normalità. La situazione è critica e i disagi alla viabilità sono significativi. Restate aggiornati: la priorità è mettere in sicurezza l’area e limitare i danni ambientali.

Un incendio è scoppiato poco dopo le 11:30 di oggi 12 giugno nel tratto autostradale nei pressi dell'uscita per Sgonico, in direzione Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area andata a fuoco.