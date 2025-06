Brt modifiche alla viabilità Via Settevalli | si cambia Occhio al senso di marcia

Nuove modifiche alla viabilità di Via Settevalli stanno rivoluzionando il traffico per favorire i lavori del progetto “Bus Rapid Transit”. L’intervento, che coinvolge il tratto tra Via Chiusi e Via Settevalli, introduce un cambio di senso di marcia e nuove disposizioni, rendendo necessario un occhio attento alla mobilità cittadina. Queste modifiche sono fondamentali per garantire un miglioramento duraturo del trasporto pubblico e della viabilità futura, segnando un passo importante verso una città più efficiente e sostenibile.

Ancora rivoluzione della viabilità per fare spazio ai cantieri del progetto " Bus Rapid Transit – Infrastrutturazione del corridoio Pievaiola-Settevalli ". L'intervento, che interessa il tratto stradale di collegamento tra Via Chiusi (Rotatoria Donato Fezzuoglio) e Via Settevalli, prevede l'inversione del senso di marcia rispetto alla precedente ordinanza comunale (numero 11432025) e l'istituzione di nuove disposizioni viabilistiche a partire da oggi fino al 15 settembre. Le principali novità introdotte dall'ordinanza sono: senso unico di marcia sul tracciato stradale tra via Chiusi (Rotatoria Fezzuoglio) e via Settevalli in tale direzione; divieto di transito nel tratto di via Chiusi compreso tra la Rotatoria Fezzuoglio e via Tuscania; obbligo di precedenza e direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dai parcheggi del Centro Commerciale in prossimità del tratto interessato.

