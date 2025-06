Brooklyn non vuole avere più contatti con i genitori I fratelli chiamano i ristoranti per assicurarsi che non ci sia | la rottura definitiva tra i Beckham

Un'ombra di tensione si prepara a oscurare il legame tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia. Recenti indiscrezioni rvelano che il primogenito dei Beckham abbia deciso di interrompere ogni contatto con i genitori, anche attraverso messaggi. La decisione ha sorpreso tutti, complici le recenti notizie sul cavalierato di David, apprese solo dai media. Ma cosa sta realmente spingendo Brooklyn a questa rottura? Scopriamolo insieme.

Brooklyn Beckham ha deciso di tagliare i ponti con la sua famiglia. Il primogenito di David e Victoria Beckham ha comunicato a entrambi di non voler “alcun tipo di contatto”, nemmeno tramite messaggi. A rivelarlo è una fonte vicina alla famiglia che ha parlato con Page Six, sottolineando come Brooklyn abbia ignorato persino la notizia del cavalierato del padre, appresa “soltanto dai media”. Dietro questa rottura ci sarebbe l’influenza di Nicola Peltz, moglie dell’aspirante chef, figlia del miliardario Nelson Peltz. Secondo la fonte, “Brooklyn ha detto alla sua famiglia che non vuole contatti e non sta rispondendo a coloro che cercano di connettersi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it