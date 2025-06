Brooklyn Beckham e Nicola Peltz che per proteggere la loro reputazione durante la faida di famiglia hanno assunto l' avvocato di Harry e Meghan Markle

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, alle prese con tensioni familiari, hanno deciso di tutelare la loro immagine affidandosi a un avvocato d'eccezione: Jenny Afia, nota per aver assistito Harry e Meghan Markle. Questa mossa strategica dimostra quanto la coppia sia determinata a contrastare la disinformazione e proteggere la propria reputazione. Ma cosa potrebbe riservare il futuro in questa intricata vicenda?

La coppia, che come noto è sempre più lontana dalla famiglia di lui, per «contrastare la diffusione di disinformazione» si sarebbe affidata a Jenny Afia, che lavora per un noto studio legale britannico e ha già assistito entrambi i duchi di Sussex. 🔗 Leggi su Vanityfair.it