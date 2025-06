Bronte 58mila euro per strade più sicure | via al piano di miglioramento urbano

Bronte investe 58.366 euro per rendere le sue strade più sicure e accessibili, grazie al sostegno della Regione siciliana e al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). Un passo fondamentale verso un miglioramento urbano che promette di trasformare la viabilità interna e garantire maggior tutela ai cittadini. La strada verso un futuro più sicuro è finalmente aperta, e questo finanziamento segna il primo importante tassello di un progetto ambizioso.

