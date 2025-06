Brisighella chiuso il bar ‘Carletto’ | Cerchiamo chi rilevi l’attività

Brisighella si appresta a vivere un’estate senza il tradizionale sorriso del Bar Gelateria Carletto, un vero simbolo della nostra comunità dal 1946. Questa storica attività, voluta e portata avanti con passione da Marino, Francesca e Gigliola, ora cerca nuovi proprietari pronti a scrivere il prossimo capitolo di questa amata istituzione. Per noi è un colpo al cuore... ma il futuro può riservare nuove opportunità per questa gemma della Romagna.

A Brisighella sarà la prima estate dal 1946 senza il Bar Gelateria Carletto, lo storico locale conosciuto in tutta la Romagna, che ha anche portato tanta gente nell’antico borgo medievale. E da prima della chiusura è partita la ricerca degli acquirenti per mandare avanti la storica attività, che dal 1981 è in piedi grazie alla passione di tre soci: Marino Di Fabio, la moglie Francesca Giacometti e Gigliola Ragazzini. "Per noi è un colpo al cuore vederlo vuoto – dice Marino Di Fabio –, il locale era aperto dalla vigilia di Natale del 1946; abbiamo sempre lavorato in modo continuo, la clientela c’era sempre, è un locale conosciuto e che ha sempre avuto tanta affluenza, ma adesso siamo impossibilitati a continuare: io ho 76 anni e mia moglie 73; quando le forze sono quelle che sono ti devi arrendere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it