Brindisi ucciso carabiniere all' ultimo giorno di servizio

Il coraggio e il sacrificio di Carlo Legrottaglie, brigadiere dei carabinieri, si sono spezzati tragicamente nel suo ultimo giorno di servizio, durante un inseguimento tra i campi di Francavilla Fontana. La loro fuga si è conclusa in violenza, lasciando un vuoto indelebile nella comunità e un monito sulla pericolosità del mestiere di chi protegge. La vicenda ci ricorda quanto siano fondamentali dedizione e coraggio, soprattutto nei momenti più difficili.

Carlo Legrottaglie, brigadiere dei carabinieri, è stato ucciso in uno scontro a fuoco con due criminali in fuga nei campi di Francavilla Fontana, nel Brindisino, proprio nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Dopo un inseguimento in auto e a piedi, i due malviventi hanno aperto il fuoco: uno dei proiettili ha colpito mortalmente il militare. I due sono stati rintracciati ore dopo in una masseria. Durante un secondo conflitto a fuoco è morto Michele Mastropietro, 59 anni, pluripregiudicato, mentre il complice Camillo Giannattasio è stato arrestato. Legrottaglie lascia la moglie e due figlie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brindisi, ucciso carabiniere all'ultimo giorno di servizio

Chi era Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Brindisi Secondo quotidiano.net: Brigadiere capo in servizio alla compagnia di Francavilla era al suo ultimo giorno di lavoro: da domani sarebbe stato in licenza e poi da luglio in pensione.