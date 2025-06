Brindisi non si fermano all’alt Carabiniere ucciso dopo un inseguimento

Un tragico episodio scuote Brindisi: un carabiniere è stato ucciso all’alba durante un controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana. La violenza ha scosso la comunità, lasciando molte domande senza risposta e sottolineando la gravità di un evento che mette in discussione la sicurezza e il rispetto delle forze dell'ordine. Le dinamiche sono ancora poco chiare, ma questo dramma evidenzia come la lotta contro la criminalità richieda impegno e solidarietà.

Francavilla (Brindisi) – Un carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Sono ancora poco chiare le dinamiche dell'accaduto. Non si esclude che il militare sia stato colpito durante il controllo di un'auto. La vittima è un brigadiere in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria in cui il militare è stato ucciso sarebbe avvenuta al termine dell'inseguimento di un'auto sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brindisi, non si fermano all’alt. Carabiniere ucciso dopo un inseguimento

In questa notizia si parla di: brindisi - ucciso - carabiniere - fermano

