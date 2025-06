Brindisi non si fermano all' alt | carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco

Una tragedia sconvolge Brindisi: un'appuntato dei carabinieri, durante un normale controllo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da malviventi fuggitivi. La furia dei criminali ha portato a una tragica perdita per le forze dell'ordine e la comunità locale, che si stringe nel dolore. Questa drammatica vicenda solleva ancora più domande sulla sicurezza e la lotta alla criminalità nel territorio. L'intera città si chiede: cosa si può fare per fermare questa escalation di violenza?

Alle 7 di questa mattina, sulla strada Francavilla-Grottaglie, nel brindisino, un appuntato dei carabinieri è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. I proiettili, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partiti da un'automobile occupata da malviventi. L'autovettura, a un posto di blocco di routine, non si sarebbe fermata e, nel corso del successivo inseguimento, il militare sarebbe stato colpito mortalmente. La vittima era in servizio nella Compagnia di Francavilla e la sparatoria choc è avvenuta in una zona industriale. Stando alle prime notizie, non ancora confermate, il carabiniere ucciso era prossimo alla pensione.