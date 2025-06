Brindisi non si fermano all’alt | carabiniere morto in seguito a sparatoria

La tragedia scuote Brindisi: un carabiniere ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta questa mattina sulla strada Francavilla-Grottaglie. Un episodio che aumenta l’angoscia e la preoccupazione, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza pubblica. La comunità si stringe intorno alle forze dell’ordine, mentre le indagini cercano di fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

(Adnkronos) – Un carabiniere è morto, ferito da arma da fuoco, in seguito ad una sparatoria. I fatti, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sono accaduti alle 7 di questa mattina sulla strada Francavilla-Grottaglie, nel brindisino. La dinamica è ancora da verificare. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

