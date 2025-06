Brindisi l’arresto del rapinatore che ha sparato e ucciso il brigadiere Carlo Legrottaglie

Brindisi piange un eroe: il brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso durante un inseguimento a Francavilla Fontana, diventa simbolo di coraggio e dedizione. L’arresto del rapinatore responsabile della tragedia porta un po’ di giustizia, ma il dolore per la perdita di un valoroso carabiniere resta indelebile. La sua memoria ci invita a riflettere sul valore della sicurezza e del sacrificio.

L'arresto di uno dei due banditi, protagonisti questa mattina dell'omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento per sventare una rapina. La vittima brigadiere capo di 60 anni, era in servizio al nucleo radiomobile dell'arma. I due banditi sono stati catturati alcune ore dopo dalla polizia, in una masseria a Grottaglie. Uno dei due è morto, per le gravi ferite riportate nello scontro a fuoco con le forze dell'ordine.