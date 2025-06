brindisi carabiniere ucciso durante una sparatoria

Un tragico episodio scuote la provincia di Brindisi: un carabiniere è stato ucciso durante una sparatoria, dopo un inseguimento sulla strada Francavilla-Grottaglie. La sua dedizione al servizio e il sacrificio rappresentano un duro colpo per la comunità, che si stringe intorno alla famiglia dell'agente. Restano ancora da chiarire i dettagli dell'incidente, ma l'intera regione si chiede come garantire maggiore sicurezza. La perdita di un servitore dello Stato lascia un vuoto incolmabile.

Un carabiniere è morto stamani sulla strada Francavilla-Grottaglie, in provincia di Brindisi, raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto apprende LaPresse, il militare dell’Arma, in servizio alla Compagnia di Francavilla Fontana, ha perso la vita in una sparatoria al termine di un inseguimento sulla strada tra Francavilla e Grottaglie. Carabiniere ucciso nel Brindisino, auto non si è fermata all’alt. Non è ancora certo se l’inseguimento sia nato perché l’auto non si è fermata all’alt intimato dalla pattuglia dei carabinieri. Al momento sono in corso le ricerche del veicolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it