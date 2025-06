Brindisi carabiniere ucciso dopo un inseguimento | sparatoria dopo che auto non si è fermata all’alt

Una tragica sparatoria scuote Brindisi: un brigadiere, in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana, perde la vita dopo un inseguimento conclusosi con lo scoppio di una violenta sparatoria. Le autorità sono ancora alla ricerca dei fuggitivi, che scesi dall'auto hanno aperto il fuoco. Un episodio che solleva gravi interrogativi sul fronte della sicurezza e della giustizia, lasciando la comunità sotto shock e in attesa di chiarimenti.

La vittima è un brigadiere in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana. Le persone a bordo del veicolo in fuga sarebbero scese dall'auto e avrebbero sparato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Brindisi, carabiniere ucciso dopo un inseguimento: sparatoria dopo che auto non si è fermata all’alt

In questa notizia si parla di: auto - brindisi - carabiniere - ucciso

Brindisi, bimbo di 2 anni e mezzo investito da un’auto: è grave in ospedale - Un tragico incidente ha colpito la comunità di Ceglie Messapica, dove un bimbo di 2 anni e mezzo è stato investito da un'auto.

Brindisi, carabiniere ucciso a un posto di blocco: sparatoria dopo che auto non si è fermata all’alt; Brindisi, carabiniere ucciso a un posto di blocco: sparatoria dopo che auto non si è fermata all’alt; Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco in provincia di Brindisi.

Puglia, carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco vicino a Brindisi. Si indaga sull’accaduto Come scrive tg.la7.it: carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea.