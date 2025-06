Brindisi carabiniere ucciso dopo inseguimento | morto uno dei due rapinatori catturati

Un tragico episodio scuote Brindisi: questa mattina, il brigadiere capo Carlo Legrottaglie ha perso la vita durante un inseguimento in auto dei rapinatori responsabili di una rapina in un distributore della zona industriale di Francavilla Fontana. La vicenda si è conclusa con la cattura di uno dei due criminali, mentre l’altro è stato ucciso. Un dramma che sottolinea il pericolo quotidiano affrontato da chi indossa l’uniforme.

Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie ( CHI ERA ) è stato ucciso questa mattina, mentre inseguiva due rapinatori in fuga durante un inseguimento in auto seguito a una rapina in un distributore della zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, lungo la strada che collega Francavilla a Grottaglie. Secondo una prima ricostruzione, dopo lo scontro tra i veicoli, Legrottaglie avrebbe inseguito a piedi uno dei rapinatori che gli avrebbe sparato. I due malviventi sono stati fermati, dopo la fuga, nei pressi di una masseria a Grottaglie, in provincia di Taranto, dove si è verificato un secondo conflitto a fuoco.