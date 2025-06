Brindisi carabiniere ucciso dopo inseguimento | catturati i due rapinatori

Un tragico episodio scuote Brindisi: questa mattina, durante un intervento per una rapina a Francavilla Fontana, il brigadiere capo Carlo Legrottaglie ha perso la vita dopo essere stato colpito dai rapinatori che hanno aperto il fuoco. Fortunatamente, le autorità sono riuscite a catturare i due responsabili, portando a una prima svolta nel caso. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Legrottaglie, mentre si cerca giustizia.

Sarebbero stati catturati i due rapinatori che questa mattina hanno aperto il fuoco contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie ( CHI ERA ), uccidendolo durante un intervento seguito a una rapina in un distributore della zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. L’episodio è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, lungo la strada che collega Francavilla a Grottaglie. I due malviventi, secondo quanto si apprende, sarebbero stati fermati nei pressi di una masseria a Grottaglie, in provincia di Taranto, dopo un altro conflitto a fuoco. Uno dei due è gravemente ferito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it