Brindisi carabiniere ucciso a un posto di blocco | sparatoria dopo che auto non si è fermata all’alt

Una tragica notte scuote Brindisi: un carabiniere, brigadiere in servizio a Francavilla Fontana, perde la vita in una sparatoria durante un posto di blocco. Dopo che un'auto si era rifiutata di fermarsi, i sospetti, scesi dal veicolo in fuga, avrebbero aperto il fuoco. La comunitĂ piange un eroe caduto, mentre le indagini affrontano un caso ancora avvolto nel mistero e nella tensione.

La vittima è un brigadiere in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana. Le persone a bordo del veicolo in fuga sarebbero scese dall'auto e avrebbero sparato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Brindisi, carabiniere ucciso a un posto di blocco: sparatoria dopo che auto non si è fermata all’alt

In questa notizia si parla di: auto - brindisi - carabiniere - ucciso

