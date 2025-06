Brindisi carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo inseguimento

Un tragico episodio scuote la provincia di Brindisi: un carabiniere, durante un controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Questo grave evento, avvenuto questa mattina intorno alle 7, solleva profonde domande sulla sicurezza e sulla tutela degli agenti in servizio. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia.

Un carabiniere è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. La vittima è un brigadiere in servizio presso la compagnia locale. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, lungo la strada che collega Francavilla a Grottaglie. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Brindisi, carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo inseguimento

In questa notizia si parla di: brindisi - carabiniere - ucciso - colpi

Brindisi, carabiniere ucciso a un posto di blocco: sparatoria dopo che auto non si è fermata all’alt - Una tragica notte scuote Brindisi: un carabiniere, brigadiere in servizio a Francavilla Fontana, perde la vita in una sparatoria durante un posto di blocco.

BRINDISI - Auto tallonata dalla Polizia sulla Lecce-Brindisi: fermato il conducente, trovati arnesi da scasso Vai su Facebook

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco nel Brindisino; Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco in provincia di Brindisi; Brindisi, carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo inseguimento.

Puglia, carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco vicino a Brindisi. Si indaga sull’accaduto tg.la7.it scrive: carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea.