Brick di acqua riciclabili per promuovere le tradizioni storiche di Pisa

scelta di utilizzare brick di acqua riciclabile come simbolo sostenibile e innovativo per celebrare le antiche tradizioni pisane. Questa iniziativa unisce rispetto per l'ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale, coinvolgendo cittadini e visitatori in un'esperienza che unisce passato e futuro. La campagna prevede la diffusione di queste installazioni, creando un collegamento tra le radici storiche di Pisa e il nostro impegno per un domani più sostenibile.

Il Comune di Pisa ha realizzato una campagna di promozione relativa alle tradizioni storiche del Giugno Pisano, la Luminara (16 giugno), il Palio di San Ranieri (17 giugno) e il Gioco del Ponte, che si svolge l’ultimo sabato del mese, nel caso di quest’anno il 28 giugno. La campagna prevede la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Brick di acqua riciclabili per promuovere le tradizioni storiche di Pisa

In questa notizia si parla di: tradizioni - storiche - pisa - brick

Rievocazioni storiche, tradizioni e folclore, nasce ‘Toscana tutto l’anno’ - La Toscana si veste di storia e tradizione grazie a "Toscana tutto l'anno", un'iniziativa che valorizza i borghi, il folclore e le rievocazioni storiche.

#Radicofani (SI) "Festa degli Antichi Mestieri" da sabato 31 maggio a lunedi 2 giugno La festa è un salto nel passato per rivivere le tradizioni contadine. Tre giorni ricchi di eventi e tradizioni popolari con la rievocazione storica della trebbiatura e dei vecch Vai su Facebook

Brick di acqua riciclabili per promuovere le tradizioni storiche di Pisa; Capodanno Pisano: il raggio di sole entra in Cattedrale ed è già 2026; Il libro “Pisa, identità e tradizioni” presentato al Giugno Pisano. Salieri cantò il Gioco de....

Tradizioni Il Giugno è Pisa Come scrive msn.com: A supportare il Comune di Pisa nella promozione delle attività del Giugno Pisano anche quest’anno Toscana Energia sarà main sponsor.