Brian Wilson la celebre California Girls del 1968 suonata dai Beach Boys canzone simbolo del California Sound - VIDEO

Brian Wilson, genio indiscusso e pioniero del California Sound, ci ha lasciato all’età di 82 anni. La sua musica, tra cui l’iconica “California Girls” dei Beach Boys, ha definito un’epoca e conquistato generazioni. Un’artista che ha trasformato le onde sonore in emozioni universali, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare. Il mondo della musica perde un vero e proprio monumento, ma il suo spirito vive nelle sue melodie senza tempo.

La canzone venne scritta da Wilson e Mike Love ed è uno dei più celebri brani dei Beach Boys Brian Wilson ci ha lasciati ad 82 anni. Il co-fondatore dei Beach Boys è stato un genio della musica, una rockstar che ha segnato il panorama mondiale con le sue canzoni, diventando un'icona per le generazioni.

Sting, una delle ultime rockstar mondiali, che canta "God Only Knows" in onore di Brian Wilson, mentre la California dei Beach Boys è l'epicentro del delirio trumpiano, sembra davvero una lunga Belle Époque che finisce. Magari ne verrà un'altra, ma la metam Vai su X

