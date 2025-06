Brian Wilson e l’influenza su Abbey Road dei Beatles

Il 11 giugno 2025, ci ha lasciato Brian Wilson, genio musicale e pioniere del rock e pop. Co-fondatore dei The Beach Boys, Wilson non solo ha modellato il suono di un’epoca, ma ha anche influenzato profondamente l’arte degli arrangiamenti in studio. La sua rivoluzione sonora si riflette in capolavori come “Pet Sounds”, che a sua volta ha lasciato un’impronta indelebile sull’album “Abbey Road” dei Beatles, segnando un punto di svolta nella storia della musica.

Il 11 giugno 2025 si è spento all'età di 82 anni Brian Wilson, figura fondamentale nella storia della musica rock e pop. Co-fondatore dei The Beach Boys, Wilson ha lasciato un'eredità indelebile grazie al suo ruolo di compositore, produttore e innovatore nel panorama musicale internazionale. La sua influenza si estende ben oltre il successo commerciale del gruppo, avendo rivoluzionato le tecniche di produzione e arrangiamento in studio. In questo approfondimento si analizzeranno i contributi di Wilson, la relazione con i Beatles e l'impatto duraturo delle sue opere.

