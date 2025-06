Brescia prende la moglie a bastonate davanti ai figli e poi viola il divieto di avvicinamento | arrestato di nuovo

Una vicenda cruda e sconcertante emerge dalle vie di Brescia, dove un uomo ha violato ripetutamente le norme di tutela familiare, mettendo a rischio non solo la sicurezza della propria famiglia ma anche la sua libertà. Nonostante l’ammonimento e il divieto di avvicinamento, ha infranto le regole, agendo in modo sfacciato e pericoloso davanti ai figli. La legge si è pronunciata nuovamente: l’arresto è inevitabile.

Brescia, 12 giugno 2025 – Non ha rispettato l’ammonimento del Questore di Brescia e, mentre era in attesa del braccialetto elettronico, con estremo spregio per la legge e per le persone, è andato comunque sotto la casa dove fino a qualche giorno fa viveva con la moglie. L’uomo, nei giorni scorsi, dopo aver avere abbattuto la porta del bagno di casa, dove la moglie si era rifugiata, l’ha presa a bastonate di fronte ai figli di 12 e 15 anni. A salvare la donna è stato il coraggio della figlia minore, che ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 e ha chiesto aiuto raccontando quanto stava accadendo a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it