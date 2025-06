Brescia il neopresidente di Confindustria Paolo Streparava | Stufi di pagare di più l’energia il Governo dia le risposte che attendiamo

Brescia si anima di entusiasmo e speranza con la nomina di Paolo Streparava a nuovo presidente di Confindustria Brescia per il quadriennio 2025-2029. Leader stimato e amministratore delegato di successo, Streparava assume il ruolo in un momento cruciale, in cui le imprese chiedono risposte concrete dal governo per affrontare i rincari energetici. La sua sfida sarà rappresentare le istanze di un territorio che non si arrende.

Brescia, 12 giugno 2025 ‚Äst Paolo Streparava √® il nuovo¬†presidente di Confindustria Brescia per il quadriennio¬†2025-2029, eletto nel corso della sessione privata¬†dell'assemblea dell'associazione. Streparava, amministratore¬†delegato dell'omonimo gruppo, √® stato designato dal consiglio¬†generale lo scorso 7 aprile e sostituisce Franco Gussalli¬†Beretta.¬†Insieme al nuovo presidente √® stata eletta anche la squadra¬†di presidenza, composta da otto¬†vice presidenti: Mario Bonomi ¬†(delega a innovazione e sviluppo digitale), Marco Capitanio¬†(sviluppo associativo, zone e settori), Maria Chiara¬†Franceschetti (internazionalizzazione ed ecosistema imprese),¬†Giovanni Marinoni Martin (sicurezza, transizione ed Europa),¬†Matteo Meroni (Esg e legalit√†), Elisa Torchiani (education e¬†cultura d'impresa), Anna Tripoli (credito finanza e fisco) e¬† Fabrizio Vicari (relazioni industriali e organizzazione). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Brescia, il neopresidente di Confindustria Paolo Streparava: ‚ÄúStufi di pagare di pi√Ļ l‚Äôenergia, il Governo dia le risposte che attendiamo‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: brescia - streparava - confindustria - neopresidente

Paolo Streparava nuovo presidente di Confindustria Brescia; Paolo Streparava sarà il nuovo presidente di Confindustria Brescia; Confindustria Brescia: ecco la squadra che affiancherà il nuovo presidente Streparava.

Paolo Streparava nuovo presidente di Confindustria Brescia ansa.it scrive: Paolo Streparava è il nuovo presidente di Confindustria Brescia per il quadriennio 2025-