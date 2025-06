Brescia Calcio nella bufera il legale di Cellino | Società e presidente estranei alla truffa

Il mondo del Brescia Calcio si trova al centro di un'ombra oscura, con accuse e accuse di truffa che scuotono la società e il suo presidente, Massimo Cellino. Tuttavia, il legale di Cellino ribadisce con fermezza che né lui né la società sono coinvolti nelle attività illecite legate alla vendita di crediti fiscali e riciclaggio. La tensione è alle stelle: ora si apre un nuovo capitolo di fronte a questa intricata vicenda.

Brescia, 12 giugno 2025 – “ Brescia Calcio e Massimo Cellino, come risulta anche dal comunicato stampa della Procura della Repubblica di Brescia, sono estranei all’organizzazione tesa alla commercializzazione di crediti fiscali e connesse attività di riciclaggio ”. Caos Brescia, parte la querela. La società di via Montenapoleone e quei crediti “fantasma” acquistati con lo sconto Massimo Cellino presidente del Brescia Calcio,Brescia-Bari Serie B, Brescia 30 novembre 2024. Ph Only Crew Giuseppe Zanardelli Fotolive Il Brescia rischia la serie C, furia Massimo Cellino: "Siamo stati truffati". Il presunto illecito e le mosse del club: cosa succede ora L’avvocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it