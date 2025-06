Brasile i droni dei narcos mandano in tilt l’aeroporto di San Paolo Cosa è successo

Nel caos di San Paolo, i droni dei narcos hanno provocato il caos all’aeroporto internazionale di Guarulhos, bloccando il traffico aereo per quasi due ore. Questa audace operazione dimostra come la tecnologia venga usata anche dai criminali per disturbare le infrastrutture critiche. Ma cosa spinge queste bande a sfidare le autorità con tali azioni? Scopriamolo nel dettaglio.

San Paolo, 12 giugno 2025 - I droni dei narcos hanno mandato in tilt l'aeroporto internazionale di San Paolo-Guarulhos, in Brasile, costringendo le autorità del più grande scalo del Paese e dell'America Latina a interrompere il traffico aereo per quasi due ore. Una banda di trafficanti che tentava di introdurre una partita di cocaina nell'area aeroportuale è all’origine dei forti disagi: il gruppo di malviventi ha utilizzato diversi droni per monitorare gli spostamenti della polizia e i posti di blocco. Infatti gli agenti si erano già lanciati all'inseguimento del carico di tre pacchi contenenti 55 chili di cocaina ciascuno fin dalla partenza da una favelas vicina al terminal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brasile, i droni dei narcos mandano in tilt l’aeroporto di San Paolo. Cosa è successo

