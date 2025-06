Brad Pitt e Tom Cruise addio rivalità? Il sostegno per il film F1 e l’aneddoto sui go-kart

Brad Pitt e Tom Cruise, un tempo rivali sul grande schermo, ora si uniscono per supportare il nuovo film sulla Formula 1, smentendo le voci di una storica faida. Tra aneddoti dai set e battute sul futuro, questa collaborazione rivela un’inedita amicizia che sorprende i fan e riscrive le loro storie. Scopriamo insieme come due icone si sono evolute, dimostrando che anche le rivalità possono trasformarsi in alleanze sorprendenti.

L'attore di Top Gun: Maverick elogia il progetto di Brad Pitt sulla Formula 1, smentendo le voci di una storica faida. Tra aneddoti dal set di Intervista col Vampiro e simpatiche battute sul futuro, ecco tutta la verità sul loro rapporto. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

In questa notizia si parla di: brad - pitt - cruise - addio

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

VIDEO | Val Kilmer, Iceman e l’addio di Tom Cruise in Top Gun: Maverick; Addio a Val Kilmer: l’amore per Angelina Jolie, che non è mai riuscito a dimenticare; Chi era Val Kilmer, bravissimo ma mai premiato con un Oscar. Per un’intera generazione sarà sempre ‘Ice’ di Top Gun.

Brad Pitt e Tom Cruise: un’alleanza inaspettata per il film sulla Formula 1 Secondo ecodelcinema.com: Brad Pitt, protagonista di un nuovo film sulla Formula 1 diretto da Joseph Kosinski, riceve il sostegno pubblico di Tom Cruise, ponendo fine alle voci di rivalità tra i due attori.