Bottigliate e sassate contro il vetro di un distributore per rubare | 49enne arrestato

Un gesto insensato e pericoloso, quello di un 49enne libanese che, mercoledì sera a Sampierdarena, ha usato bottiglie e sassate contro il vetro di un distributore automatico nel tentativo di rubare. La prontezza dei cittadini ha attirato l’attenzione della polizia, che ha arrestato l’uomo per furto aggravato. Un episodio che dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza nella tutela della sicurezza urbana.

