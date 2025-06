Botta e risposta a distanza tra Tajani e Salvini

Dopo la recente sfida referendaria, il centrodestra sembrava aver ritrovato compattezza, ma le tensioni tra Tajani e Salvini rischiano di riaccendere le mani. Il confronto tra i leader sui temi chiave dell’agenda politica, tra dichiarazioni e stoccate pubbliche, mette in dubbio la coesione del fronte di governo. La domanda che si pongono ora è: questa frattura potrà essere superata o segnerà un nuovo capitolo nelle dinamiche interne alla coalizione?

Archiviata la sfida dei referendum che ha visto il centrodestra sostanzialmente coeso su una linea comune, la compattezza della maggioranza, complice uno scontro a distanza tra Tajani e Salvini, è tornata a scricchiolare sui temi al centro dell'agenda politica. Nonostante uno dei quesiti sottoposti alla consultazione popolare riguardasse proprio la cittadinanza, chiuse le urne, Forza

