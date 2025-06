Botanica e archeologia | a Pompei riapre la casa del profumiere

Un angolo di storia, natura e fragranze si riapre a Pompei: la Casa del Profumiere, conosciuta anche come “Il Giardino di Ercole”, rivive grazie a un restauro straordinario. Qui, rose antiche, viole, alberi di ciliegio, viti e meli cotogni creano un suggestivo scenario sensoriale che unisce archeologia e botanica. Visitabile ogni martedì, questa dimora unica invita i visitatori a riscoprire un mondo di profumi e cultura antica.

Rose antiche, viole, ruscus, alberi di ciliegio e poi viti e meli cotogni. Rivive con un ampio restauro "Il Giardino di Ercole" dell'antica dimora di Pompei conosciuta anche come "Casa del profumiere", per la probabile produzione e commercializzazione di profumi che qui avveniva. Archeologia, botanica e cultura sensoriale si sposano in questa domus riaperta questa mattina nel Parco archeologico di Pompei e che sarà visitabile ogni martedì come "casa del giorno". "La Casa del "Giardino di Ercole" – ha spiegato il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel – risale al III secolo avanti Cristo e deve tale nome a una statuetta marmorea trovata nel larario del giardino.