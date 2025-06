Bossetti parla la genetista | Nessun dubbio ecco perché il Dna su Yara è il suo

Bossetti a Belve Crime parla del Dna sul corpo di Yara: “Vorrei sapere anche io come √® finito sui suoi slip” - Nel mondo del caso Yara Gambirasio, ogni dettaglio sembra avvolto nel mistero. Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo, svela ora alcuni aspetti sorprendenti dell'indagine durante l'intervista a Belve Crime con Francesca Fagnani: tra accuse e verit√† nascoste, si tenta di fare luce su come il suo DNA sia finito sui vestiti di Yara.

Bossetti è tornato a parlare del caso Yara puntando tutto sulla differenza tra DNA nucleare e mitocondriale, al centro della sua difesa ? Vai su Facebook

