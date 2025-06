Boscoreale estorsione in videochiamata dal carcere | Ci devi dare 50mila euro altrimenti ti spariamo

Un incarico criminale che sfida ogni logica, anche da dietro le sbarre, evidenziando la pervasività della criminalità organizzata. La vicenda di Boscoreale, con estorsioni in videochiamata e minacce di sangue, scuote l’intera comunità e mette in luce le nuove frontiere dell’illegalità. La lotta contro queste forme di intimidazione è più che mai indispensabile per garantire sicurezza e giustizia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante operazione.

Una richiesta estorsiva di 50mila euro partita da dietro le sbarre e un’intimidazione culminata in un rogo notturno. È questa la sequenza inquietante al centro di un’indagine dei carabinieri di Boscoreale che ha portato all’arresto di due uomini accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. A sorprendere è il modo in cui è stato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Boscoreale, estorsione in videochiamata dal carcere: “Ci devi dare 50mila euro altrimenti ti spariamo”

In questa notizia si parla di: boscoreale - estorsione - 50mila - euro

Videochiamate dal carcere a scopo di estorsione: due arresti nel Napoletano; Tu lavori e devi pagare: l'estorsione in videochiamata dal carcere, poi l'incendio del negozio; Boscoreale, estorsione in videochiamata dal carcere: Ci devi dare 50mila euro altrimenti ti spariamo.

“Tu lavori e devi pagare”: l’estorsione in videochiamata dal carcere, poi l’incendio del negozio Riporta fanpage.it: Due uomini arrestati dai carabinieri: uno avrebbe imposto il pizzo ad un commerciante, da detenuto, l'altro avrebbe fatto da tramite portando il telefono ...