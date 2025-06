Bosco di Ladino una passeggiata tra natura e storia

Preparati a immergerti in un viaggio affascinante tra natura e storia nel suggestivo Bosco di Ladino. Sabato 14 giugno, unisciti a Gabriele Zelli per una passeggiata esclusiva partendo dalla Chiesa di San Martino, esplorando le meraviglie naturalistiche e i racconti secolari che rendono questa zona unica. Un’esperienza imperdibile per appassionati di cultura e paesaggi autentici: non mancare!

Sabato 14 giugno nuovo appuntamento con la storia locale. Con partenza dalla Chiesa di San Martino in Ladino, Gabriele Zelli condurrĂ una camminata alla scoperta della storia della zona e delle sue caratteristiche naturalistiche secondo il seguente itinerario: Chiesa di San Martino, fiume Montone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Bosco di Ladino, una passeggiata tra natura e storia

