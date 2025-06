Borse europee in calo | preoccupazioni sui dazi pesano sui mercati

Le Borse europee continuano a scendere, con i mercati in balia delle tensioni sui dazi e l'incertezza geopolitica. Francoforte, Milano, Parigi e Londra registrano cali significativi, mentre gli investitori osservano attentamente le parole del presidente americano Donald Trump, interrogandosi sulle future decisioni commerciali che potrebbero influenzare la ripresa globale. La volatilità resta alta, rendendo il clima di investimento ancora più difficile e incerto.

Proseguono in territorio negativo le Borse europee a metà seduta, con gli indici dei principali listini in calo di un punto percentuale per effetto del riemergere delle preoccupazioni sui dazi. Francoforte cede l'1,2%, Milano l'1,1%, Parigi lo 0,8% e Londra lo 0,1% mentre a New York i future sul Nasdaq e sull'S&P 500 sono in flessione dello 0,4%. Gli investitori soppesano le parole del presidente americano Donald Trump, chiedendosi se la promessa di introdurre dazi unilaterali entro due settimane sia solo una strategia per accelerare i negoziati o invece rappresenti una minaccia concreta per quei Paesi che ancora non hanno firmato accordi commerciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net