Borse europee in calo per timori sui dazi | Piazza Affari soffre dollaro debole

Le borse europee attraversano un momento di turbolenza, con i principali indici in calo a causa delle crescenti preoccupazioni sui dazi e la debolezza del dollaro. Francoforte, Milano, Parigi e Londra segnano perdite significative, mentre a Wall Street i future indicano un possibile proseguimento negativo. Gli investitori, attentamente, interpretano le parole di Trump, domandandosi se si prospettino ulteriori tensioni commerciali o un ritorno alla stabilità. La strada resta incerta e il mercato osserva con cautela.

Proseguono in territorio negativo le Borse europee a metà seduta, con gli indici dei principali listini in calo di un punto percentuale per effetto del riemergere delle preoccupazioni sui dazi. Francoforte cede l'1,2%, Milano l'1,1%, Parigi lo 0,8% e Londra lo 0,1% mentre a New York i future sul Nasdaq e sull'S&P 500 sono in flessione dello 0,4%. Gli investitori soppesano le parole del presidente americano Donald Trump, chiedendosi se la promessa di introdurre dazi unilaterali entro due settimane sia solo una strategia per accelerare i negoziati o invece rappresenti una minaccia concreta per quei Paesi che ancora non hanno firmato accordi commerciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net