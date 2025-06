Borse europee in calo per minacce di dazi Trump oro in rialzo

Le borse europee trascinate dall'incertezza si fanno più deboli, mentre l'oro brilla come bene rifugio in un clima di tensione. Donald Trump minaccia di imporre dazi unilaterali, alimentando paura e volatilità sui mercati globali. In questo scenario turbolento, gli investitori cercano rifugio e stabilità, lasciando presagire una giornata all’insegna della cautela e dell’attesa. La situazione resta in evoluzione, con gli occhi puntati su sviluppi imminenti che potrebbero ridefinire il quadro economico globale.

Peggiorano le Borse europee a metà mattina, allarmate dalle minacce del presidente americano Donald Trump di fissare unilateralmente entro due settimane il livello dei dazi con quei Paesi con cui non verranno raggiunti accordi commerciali. Francoforte cede l'1,2%, Milano l'1%, Parigi lo 0,8% e Londra lo 0,1% mentre si ampliano anche i ribassi dei future su Wall Street, con l'S&P 500 che arretra dello 0,5% e il Nasdaq dello 0,6%. Male il dollaro, che scivola ai minimi dal novembre del 2021 sull'euro, con cui scambia a 1,154. L'avversione al rischio premia l' oro, in rialzo dello 0,8% a 3.359 dollari l'oncia, così come avanzano i titoli di Stato, i cui rendimenti sono tutti in calo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee in calo per minacce di dazi Trump, oro in rialzo

In questa notizia si parla di: borse - europee - minacce - dazi

Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi - Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

Le Borse europee affondano dopo le nuove minacce di Trump sui dazi https://liguria.bizjournal.it/2025/05/23/le-borse-europee-affondano-dopo-le-nuove-minacce-di-trump-sui-dazi/… Vai su X

Trump tra minacce e tregue sui dazi. L’UE resta in attesa, ma le imprese chiedono certezze: il 9 luglio si avvicina Post di Lucia Iannuzzi e Paolo Massari, international trade advisors e co-fondatori delle società di consulenza doganale C-Trade e Overy Vai su Facebook

Borsa, Europa debole con le nuove minacce di Trump sui dazi. Euro sopra 1,15 $; Le Borse di oggi, 12 giugno. Trump minaccia nuovi dazi, Europa in calo. Euro ai massimi dal 2021; Borsa, la minaccia di Trump di nuovi dazi unilaterali mandano in tilt l'Europa: listini deboli. Euro ai massimi dal 2021.

Borse europee in calo per minacce di dazi Trump, oro in rialzo Da msn.com: Le Borse europee scendono a causa delle minacce di dazi di Trump.