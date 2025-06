Borsa | Milano chiude in calo Ftse Mib -0,58%

La Piazza Affari chiude in ribasso, con il Ftse Mib che perde lo 0,58% a quota 39.9946 punti. Tra le blue chip, Cucinelli, Stellantis e Ferrari registrano le peggiori performance, evidenziando un mercato volatile e incerto. In un contesto globale complesso, gli investitori restano vigili, pronti a cogliere nuove opportunità o a gestire i rischi imminenti. La sessione di oggi conferma quanto siano fondamentali analizzare attentamente gli sviluppi economici per orientare le proprie scelte di investimento.

Chiude in calo la seduta a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,58% a 39.9946 punti. Tra i peggiori del listino Cucinelli (-2,96%), Stellantis (-2,74%) e Ferrari (-2,73%).

Il gas chiude in lieve calo (-0,4%) a 35 euro al Megawattora - Il mercato del gas ha registrato un lieve calo, con il prezzo al megawattora che si attesta a 35 euro.

#Borsa: Milano chiude in calo dello 0,63% L'ultimo indice Ftse Mib a 40.207 punti, balzo di Stellantis

Ftse Mib +0,13% in avvio. Pesa il calo di Nexi, Enel e Saipem

