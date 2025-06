Borsa | Milano apre in calo sotto i 40 mila punti -0,69%

Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,69%, a 39.904 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in calo sotto i 40 mila punti (-0,69%)

Rendimenti in calo in Europa, spread al di sotto dei 100 punti per la prima volta dal settembre 2021 - I rendimenti dei bond in Europa sono in calo, con lo spread tra i titoli di stato decennali tedeschi e italiani sceso sotto i 100 punti per la prima volta dal settembre 2021.

Borsa: Milano chiude in calo con le banche, scivola Leonardo. Balzo di Stellantis. Lo spread Btp-Bund chiude a 91,3 punti #ANSA Vai su X

L'inflazione Ue scende più delle attese. L’Ocse conferma le stime del Pil dell’eurozona ma taglia le proiezioni di crescita degli Stati Uniti. Prosegue il rialzo del petrolio, l’oro rallenta. Spread chiude in calo a 100 punti. #Finanza #Borse #mercati Vai su Facebook

