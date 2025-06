Borsa | l' Europa frena fra i timori di una guerra dei dazi

Le Borse europee chiudono in calo, frenate dall’incertezza sulla guerra dei dazi. Dopo quattro sedute negative, gli investitori sono preoccupati dalle dichiarazioni di Trump, che annuncia tariffe unilaterali entro due settimane. Solo Londra resiste con un modesto guadagno. In questo clima di tensione, il mercato sembra ancora oscillare tra speranze di stabilità e timori di ulteriori escalation. Ma cosa ci riserva il futuro?

Chiude in calo la seduta sulle Borse in Europa con lo Stoxx 600, in calo per il quarto giorno. Parigi ha perso lo 0,17%, Francoforte lo 0,71%, Milano lo 0,58%, Madrid ha perso lo 0,32 per cento. Solo Londra ha guadagnato lo 0,23 per cento. A frenare i listini i nuovi timori legati alla guerra commerciale dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler fissare tariffe unilaterali entro due settimane.

La Banca centrale europea ha abbassato il tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto, in linea con le stime degli analisti. Ma restano i timori per i rapporti commerciali con gli Stati Uniti ? https://l.euronews.com/vW4 Vai su Facebook

