Borsa | l' Europa apre in calo con i timori sui dazi

Le Borse europee aprono in calo, preoccupate dai timori sui dazi e sulle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Donald Trump ha annunciato che entro due settimane imporrà nuovi dazi ai paesi ancora in trattativa, alimentando l’incertezza sui mercati. Francoforte, Parigi e Londra registrano tutte ribassi, riflettendo il clima di nervosismo globale. In questo scenario volatile, le opportunità per investitori attenti si fanno ancora più interessanti, invitandoli a monitorare con attenzione gli sviluppi finanziari.

Avvio in calo per le Borse europee dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato che entro due settimane fisserà unilateralmente i dazi con i Paesi che non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti. Francoforte cede lo 0,76%, Parigi lo 0,45% mentre Londra arretra dello 0,08%.

