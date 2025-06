Borsa di Tokyo in calo dopo negoziati USA-Cina | Nikkei -0,30%

La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni in leggero calo, seguendo la scia della flessione degli indici americani dopo i negoziati tra Usa e Cina. Gli investitori, ancora incerti sull'esito delle trattative commerciali, osservano con attenzione le dichiarazioni recenti dell'amministrazione Trump. Il Nikkei perde lo 0,30%, attestandosi a 38.305,22 punti, mentre lo yen si rafforza leggermente sul dollaro, riflettendo un clima di cautela e attesa nel mercato globale.

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in leggero calo, in scia alla correzione degli indici azionari Usa, con gli investitori che interpretano l'esito dei negoziati sul commercio globale tra Cina e Stati Uniti, dopo le dichiarazioni ottimistiche dell'amministrazione Trump. Il Nikkei cede lo 0,30%, a quota 38.305,22, con una perdita di 115 punti. Sul mercato valutario lo yen inverte la rotta sul dollaro, e si apprezza lievemente, a 144,10, mentre è stabile sull'euro a 165,90.

