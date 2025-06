Boom Napoli non solo De Bruyne e Musah | c’è anche un terzo sì

Il Napoli continua a sorprendere nel calciomercato, consolidando il suo status di protagonista indiscusso. Dopo aver messo a segno l'acquisto di De Bruyne e Musah, la squadra partenopea si prepara a ufficializzare un terzo grande colpo, rafforzando ulteriormente la rosa che ha già conquistato lo scudetto. La strategia del club, guidata da De Laurentiis e Manna, promette un futuro sempre più brillante. E ora, chi sarà il prossimo grande acquisto?

Per il Napoli, dopo De Bruyne e Musah, bisogna segnalare un altro sì. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è anche il club più scatenato in sede di calciomercato. Basta pensare che Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, dopo Luca Marianucci, hanno chiuso anche i colpi Kevin De Bruyne e Yunus Musah. Il primo effettuerà proprio quest’oggi le visite mediche di rito. (Ansa Foto) tvplay.it Mentre per il calciatore statunitense, di fatto, il Napoli ha sia raggiunto l’accordo con il giocatore che con lo stesso Milan. Musah, dunque, verrà nella squadra di Antonio Conte per circa 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tvplay.it