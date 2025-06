BOOM! Flavio Montrucchio a Linea Verde Italia con Monica Caradonna

Rai conferma la versatilità di Flavio Montrucchio, affidandogli ancora una volta il cuore dei suoi programmi. Dopo il debutto di "Linea Verde Estate" con Margherita Granbassi, l’attenzione si sposta su un progetto che lo vedrà protagonista anche nella stagione invernale, portando la sua passione per il territorio e le tradizioni italiane a un pubblico sempre più vasto. Un impegno che promette emozioni e scoperte continue.

Rai continua a puntare su Flavio Montrucchio. Se domenica 16 giugno il conduttore debutterà alla guida di Linea Verde Estate con Margherita Granbassi, il suo impegno nel racconto del territorio non si limiterà ai mesi più caldi. Davide Maggio può anticipare annunciare in anteprima che Montrucchio continuerà a girare per il Paese anche nella stagione invernale. Flavio è stato, infatti, scelto dalla Direzione Intrattenimento Day Time anche per la conduzione di Linea Verde Italia. Il programma che racconta la nostra Penisola con uno sguardo alla sostenibilità, da settembre dovrà fare a meno di Elisa Isoardi, impegnata nel nuovo Bar Centrale.