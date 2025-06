Boom di minorenni al lavoro e infortuni in crescita | il Rapporto UNICEF svela numeri inediti regioni sorvegliate speciali e le falle nella tutela dei ragazzi tra scuola e impiego

Il nuovo rapporto UNICEF Italia mette in luce un trend allarmante: il boom di minorenni coinvolti nel lavoro e l’aumento degli infortuni tra i più giovani. Dopo la pandemia, le cifre crescono in modo preoccupante, rivelando falle nella tutela e nelle politiche di protezione tra scuola e impiego. È urgente intervenire: scopriremo insieme i numeri e le regioni a rischio, per una riflessione necessaria sul futuro dei nostri ragazzi.

Il 3° Rapporto statistico UNICEF Italia sul lavoro minorile fotografa una realtà in crescita: negli anni successivi alla pandemia, il numero dei lavoratori minorenni (15-17 anni) ha registrato un incremento costante, passando da 51.845 unità nel 2021 a 78.530 nel 2023, fino a raggiungere quota 80.991 nel 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

UNICEF - Giornata contro lavoro minorile: 80mila lavoratori minorenni in Italia nel 2024, il nuovo report Secondo napolimagazine.com: In occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile di giovedì 12 giugno 2025, l’UNICEF Italia presenta il 3° Rapporto statistico “Lavoro minorile in Italia: rischi, infort ...